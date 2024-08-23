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Україна та Ірландія провели фінальний раунд переговорів щодо укладення двосторонньої угоди на виконання Спільної декларації G7. Про це йдетьсяв повідомленні Офісу президента України.

Як повідомляється, українську делегацію очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Черговий раунд переговорів провів заступник очільника Офісу Глави держави Ігор Жовква.

"Сторони узгодили позиції щодо окремих положень документа і графік наступних кроків для фіналізації тексту й підписання двосторонньої угоди лідерами країн найближчим часом", - йдеться в повідомленні ОПУ.В Офісі президента нагадують, що Україна укладає двосторонні безпекові угоди на виконання Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі торік 12 липня. Відповідні документи вже підписані з 25 країнами
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