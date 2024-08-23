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За підсумками перевірки, яку провело Національне агентство з питань запобігання корупції України, у деклараціях двох депутатів міських рад було виявлено недостовірні дані на загальну суму близько 23 млн грн.

Так, у декларації депутата Миргородської міської ради Полтавської області за 2021 рік було виявлено декларування недостовірних відомостей на суму понад 4,5 млн грн, повідомляє пресслужба НАЗК.

"Зокрема, декларант зазначив недостовірні відомості про 17 земельних ділянок, що належать йому на праві власності. Крім того, він не відобразив в декларації транспортний засіб та залишки коштів на банківських рахунках, відкритих на його ім’я, а також витрати на суму понад 1 млн грн", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Також за результатами повної перевірки декларації депутата Кропивницької міської ради за 2022 рік НАЗК встановило, що декларант зазначив недостовірні відомості на понад 18,2 млн грн.

"Так, декларант отримав на рахунок в іноземному банку поворотну фінансову допомогу у розмірі $500 тис. (еквівалент 18 284 300 грн), не вказавши про це відомостей у розділі 13 декларації", - зазначено в повідомленні.

За висновками НАЗК Національна поліція розпочала кримінальне провадження стосовно обох депутатів.
ForUm

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