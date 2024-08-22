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Під час зустрічі Президента з урядовцями було узгоджено необхідність ухвалення конкретних рішень для підтримки економіки, збереження робочих місць та детінізації.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.

«Провів тривалу, дуже детальну нараду з урядовцями та представниками Верховної Ради. Кілька питань. Плануємо рішення, які треба ухвалити для підтримки наших Сил оборони. А також для підтримки економічної активності в країні. Щоб ми могли не лише зберегти робочі місця, а й дати українській економіці більше можливостей, більше потенціалу зростання», - розповів глава держави.

За його словами, на нараді з урядовцями обговорювалися висновки після зустрічей із підприємцями в областях.

«Усі деталі представить уряд, коли відповідні проєкти рішень будуть підготовлені. Але вже можна сказати, що домовилися з урядом: міністри шукатимуть альтернативні рішення, без тиску на «білий» бізнес. А також домовилися про додаткові державні кроки щодо детінізації», – відзначив Президент.
ForUm

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