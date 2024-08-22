Президент Чехії Петр Павел заявив, що якщо інформація американських ЗМІ про причетність України до вибухів на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2″ відповідає дійсності, то ці об’єкти були законною метою для України.

Про це Павел сказав в інтерв’ю чеському виданню Novinky.

У чеського президента запитала, чи була атака на газопроводи законною."Коли ведеться збройний конфлікт, він ведеться не тільки проти військових цілей, а й проти цілей стратегічного характеру. А трубопроводи — це стратегічний об’єкт. Якби метою атаки було припинення поставок газу і нафти в Європу і грошей назад у Росію, то — і я говорю про це умовно — це було б законною метою", — сказав Павло.При цьому він наголосив, що має інформацію про те, що за підривом "Північних потоків" дійсно стоїть Україна.

У нього також запитали, чи не мала б Україна вести переговори з Європою щодо цієї атаки, оскільки її наслідки спричинили значні проблеми для європейців.

Павло сказав, що на момент диверсії на "Північних потоках" Європа вже мала низку альтернатив для постачання природного газу.

За його словами, "Північні потоки" не були критично важливими трубопроводами, від яких би залежала енергетична безпека Європи.

Він погодився, що підрив газопроводів спричинив деякі ускладнення, але вони не були такими, з якими Європа не змогла б впоратися.

"Продуктопроводи завжди були і будуть об’єктом уваги, оскільки вони здатні вплинути на конфлікт у той чи інший бік", — додав президент Чехії.