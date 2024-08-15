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Раптовий наступ Збройних сил України в Курській області став серйозним ударом по лідеру Кремля Володимиру Путіну та додав моральних сил українцям.

Таку думку експерт з питань оборони Нідерландського інституту міжнародних відносин Clingendael у Гаазі Дік Занде висловив у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

“Раптовий наступ Збройних сил України в Курській області - серйозний удар по обличчю Путіна, оскільки його успіх виявляє слабку оборону російського міжнародного кордону. Україна тимчасово змінила ситуацію, викликавши збентеження у російського політичного та військового керівництва”, - сказав експерт.

На його погляд, наступ в Курській області підняв моральний дух ЗСУ.

“Для України наступ в Курській області є “моральним стимулом”, як для населення, так і для ЗСУ, які останніми місяцями в основному вели оборонні дії зі втратою (обмежених ділянок) території на Донбасі. Тепер Росія буде змушена перекинути відповідні сили в Курську область, що може негативно позначитися на її наступальних операціях на Донбасі”, - сказав він.

За його словами, український наступ навряд чи дестабілізує Росію у політичному плані.

“Автократичний режим Путіна просто займає надто сильну позицію – опозиції майже не залишилося, та з лояльними збройними силами, розвідувальними службами тощо – щоб бути дестабілізованими цим обмеженим вторгненням на суверенну територію Російської Федерації. Але це змусить Росію вжити необхідних заходів для протидії українському наступу і, як часто показує російська традиція, це може супроводжуватися заміною деяких військових командирів”, - сказав він.
ForUm

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