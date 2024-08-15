Збройні сили України продовжують успішно просуватися на території Курської області РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Хороше сьогодні просування в Курській області - стратегічної цілі нашої досягаємо. Суттєво поповнили й обмінний фонд для нашої держави", - зазначив президент у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що провів нараду з представниками уряду, присвячену питанням підтримки дій українських військових на території Курської області.

"Важливо, що Україна воює за правилами і гуманітарні потреби, наявні на тій території, мають бути забезпечені", - наголосив Зеленський.