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Росія та Україна збираються постачати газ до Європи через станцію в Суджі, попри бої в Курській області поблизу транзитного пункту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Москва і Київ мають фінансовий стимул зберегти постачання газу. Для України транзит палива забезпечує життєво важливі кошти для економіки, зруйнованої війною – близько 1 млрд дол, тоді як європейські держави залишаються одними із найбільших покупців російського газу.

Обидві сторони не мають наміру зупиняти потоки через газозабірну станцію "Суджа" в Курській області Росії.

В повідомленні стверджують, що Україна прагне, щоб її вважали надійним партнером Європи, сподіваючись, що трейдери регіону більше використовуватимуть її величезні газові сховища.

Будь-яке випадкове пошкодження ключової інфраструктури на газоприймальній станції може зупинити постачання.

Повідомляється, що тоді як більшість Європи шукала альтернативи російському трубопровідному газу після вторгнення в Україну, такі країни, як Австрія, Словаччина та Молдова, продовжують імпортувати продукцію Газпрому через Україну.
ForUm

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