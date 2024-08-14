Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поінформував верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля про деталі операції Збройних сил України в Курській області та обговорив із ним розширення співпраці у сфері виробництва і постачання зброї.

"Під час нашого дзвінка Жозеп Боррель і я зосередилися на кроках із розширення співробітництва України та ЄС у сфері виробництва та постачання зброї. Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області", - написав Кулеба в соцмережі Х у вівторок.