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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поінформував верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля про деталі операції Збройних сил України в Курській області та обговорив із ним розширення співпраці у сфері виробництва і постачання зброї.

"Під час нашого дзвінка Жозеп Боррель і я зосередилися на кроках із розширення співробітництва України та ЄС у сфері виробництва та постачання зброї. Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області", - написав Кулеба в соцмережі Х у вівторок.
ForUm

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