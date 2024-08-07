Заступника державного секретаря з питань управління та ресурсів Річарда Верму буде призначено на посаду спеціального представника США з питань економічного відновлення України після того, як її залишить Пенні Пріцкер, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Хоча за законом посада Пенні обмежена одним роком, розпочату нею роботу буде продовжено. Заступник державного секретаря з питань управління та ресурсів Річард Верма продовжить свою роботу на підтримку зусиль Сполучених Штатів щодо підтримки економічного відновлення України. Адміністрація Байдена прагне допомогти Україні твердо стати на ноги - у військовому, економічному й демократичному плані", - йдеться в заяві Блінкена, оприлюдненій на сайті Державного департаменту США.

Він подякував Пріцкер за роботу й відзначив її численні досягнення.

Як повідомлялося, Пріцкер була в Києві з останнім, шостим візитом на посаді спецпредставника США з відновлення України наприкінці липня. "Економічне відновлення України не лише триватиме, а й далі розвиватиметься відповідно до вказівок. І буде наступність у нашій роботі з підтримки місії України не лише виграти війну, а й перемогти в майбутньому", - заявила тоді вона.

Верма, 1968 р. н., раніше відвідував Україну, проводив зустрічі з на той час віцепрем'єром з відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим та міністром фінансів України Сергієм Марченком.