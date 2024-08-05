В современном мире пластиковые окна стали неотъемлемой частью любого дома или офиса. Если вы хотите купить окна в Киеве, то стоит обратиться к надежному поставщику, такому как Маркет Окна, который предлагает широкий ассортимент металлопластиковых окон. В этой статье мы подробно рассмотрим все аспекты, связанные с выбором, заказом и установкой пластиковых окон.

Почему стоит выбрать пластиковые окна?

Долговечность и надежность

Пластиковые окна, изготовленные из ПВХ (поливинилхлорида), известны своей долговечностью и устойчивостью к различным погодным условиям. Они не подвержены коррозии, не требуют покраски и легко очищаются от загрязнений.

Энергоэффективность

Современные пластиковые окна оснащены многокамерными профилями и двойными или тройными стеклопакетами, что обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства. Это позволяет значительно снизить расходы на отопление и кондиционирование воздуха.

Шумоизоляция

Еще одно важное преимущество пластиковых окон – это их способность снижать уровень шума с улицы. Это особенно актуально для жителей крупных городов, таких как Киев, где уровень шума может быть достаточно высоким.

Виды окон: какое окно выбрать для вашего дома?

При выборе окон для дома или офиса важно учитывать не только материал рамы, но и конструкцию окна. В магазине “Маркет Окна” представлено множество вариантов окон, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Давайте рассмотрим основные виды окон, которые вы можете выбрать.

Металлопластиковые окна

Металлопластиковые окна являются наиболее популярным вариантом благодаря своей долговечности, энергоэффективности и доступной цене. Они изготавливаются из ПВХ (поливинилхлорида) и могут быть оснащены армирующим профилем для повышения прочности.

Алюминиевые окна

Алюминиевые окна отличаются высокой прочностью и легкостью. Они идеально подходят для больших оконных проемов и создания панорамных окон. Алюминиевые рамы устойчивы к коррозии и температурным перепадам, что делает их долговечным решением для вашего дома.

Комбинированные окна

Комбинированные окна объединяют в себе преимущества нескольких материалов. Например, пластиковые окна с алюминиевыми накладками сочетают в себе энергоэффективность ПВХ и прочность алюминия. Это позволяет создавать более гибкие и надежные конструкции.

Глухие окна

Глухие окна – это оконные конструкции, которые не открываются. Они используются для остекления больших проемов или создания витражей. Глухие окна обладают высокой теплоизоляцией и шумоизоляцией, но не обеспечивают вентиляцию.

Поворотно-откидные окна

Поворотно-откидные окна являются наиболее функциональным вариантом. Они могут открываться как горизонтально, так и вертикально, что обеспечивает удобство вентиляции и легкость в уходе. Такие окна часто используются в жилых и офисных помещениях.

Раздвижные окна

Раздвижные окна – это идеальное решение для небольших помещений или балконов. Они открываются путем сдвигания створок в сторону, что экономит пространство. Раздвижные окна могут быть выполнены из различных материалов, включая ПВХ и алюминий.

Эркерные окна

Эркерные окна представляют собой группу окон, соединенных под углом, что позволяет создавать дополнительные выступы в стенах здания. Такие окна придают фасаду здания оригинальный вид и обеспечивают дополнительное освещение и пространство внутри помещения.

Арочные окна

Арочные окна отличаются необычной формой и придают зданию элегантность и индивидуальность. Они могут быть выполнены из различных материалов и часто используются для создания эффектных архитектурных решений.

Как выбрать пластиковые окна?

Определение требований

Прежде чем сделать заказ, необходимо определить ваши основные требования к окнам. Важно учитывать не только внешний вид и размер окон, но и их технические характеристики: количество камер в профиле, тип стеклопакета, наличие дополнительных функций (например, противовзломные механизмы).

Бренды и производители

В магазине “Маркет Окна” представлено 15 брендов окон, среди которых вы найдете продукцию как эконом, так и премиум-класса. Это позволяет выбрать окна на любой бюджет и вкус. Важно обращать внимание на репутацию производителя и наличие сертификатов качества.

Замер и консультация

Правильный замер окон – залог их успешной установки. Специалисты магазина “Маркет Окна” предлагают услуги замера и консультации, что позволяет избежать ошибок и выбрать оптимальный вариант для вашего помещения.

Этапы заказа и установки пластиковых окон

Заказ окон

После выбора подходящих окон вы можете оформить заказ в магазине “Маркет Окна”. Вы получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам и сможете выбрать удобный способ оплаты.

Доставка и установка

“Маркет Окна” предлагает услуги доставки и профессиональной установки окон. Специалисты компании выполнят все работы “под ключ”, обеспечивая высокое качество и долговечность установленной конструкции.

Гарантия и обслуживание

На все окна, приобретенные в “Маркет Окна”, предоставляется гарантия 10 лет. Кроме того, компания имеет 20 лет опыта и 70 представительств по Киеву и Украине, что позволяет быстро и качественно обслуживать своих клиентов.

Преимущества магазина “Маркет Окна”

Гарантия 10 лет на все виды окон.

15 брендов окон, что позволяет выбрать подходящий вариант на любой вкус и бюджет.

Большой каталог окон, доступных для заказа.

20 лет опыта работы на рынке.

70 представительств по Киеву и Украине.

Таким образом, если вы хотите установить качественные пластиковые окна, которые будут служить вам долгие годы, обращайтесь в магазин “Маркет Окна”. Здесь вы найдете все необходимое для комфортного и уютного дома.