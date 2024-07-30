Споживачі не надто люблять звертатися до банку за кредитом. Це пов’язано з великою кількістю вимог, які висуває дана установа. Щоб взяти позику, клієнти мають зібрати чимало документів, що потребує значної кількості часу. Крім цього, їм часто доводиться шукати поручителів чи майно під заставу. Все це нелегко, потребує докладання чималих зусиль та витрат часу. Проте, якщо позичальник прагне отримати кредит 50000 грн без довідки про доходи на карту, то сумнівно, що все вищеперераховане йому допоможе, адже довідка про доходи входить до списку обов’язкових документів, які вимагає банк.

Ситуація не безвихідна. Існують організації, які дуже лояльні до клієнтів. Буде не просто, адже вони надають мікропозики, але отримати навіть таку суму без довідки про доходи цілком можливо. Деяка частина МФО здатна задовольнити потреби споживача, але вимоги в організацій будуть різними.

Щоб взяти позику, скористайтеся сервісом bystrocash. На сторінках платформи зосереджені пропозиції від багатьох мікрофінансових організацій. Позичальник може побачити основні характеристики фінансових продуктів, не переходячи на сторонні ресурси. Мова про розміри позик та тривалість кредитування. Зважаючи на те, що потрібна сума в 50 тисяч, вибір організацій, які здатні надати таку позику, займе лічені хвилини, бо переважна кількість МФО надає суми до 20 тисяч гривень. Оберіть компанію, що зможе кредитувати впродовж потрібного вам часу, та перейдіть до оформлення кредиту.

Як взяти позику

Перейшовши на сайт уподобаної організації, скористайтеся кредитним калькулятором, щоб підібрати оптимальні умови для кредитування. Оберіть суму та тривалість користування кредитом. Якщо ви оформляєте його в даній компанії вперше, то довідка про доходи в більшості випадків не обов’язкова, але їх необхідно правдиво вказати в анкеті, якщо в ній є спеціальне поле. В іншому разі варто очікувати на відмову, адже МФО цінують чесність. Окрім того компанія може відмовити в кредиті великого розміру чи на тривалий час. Це не проблема. Рішенням стане невелика позика, яку споживач віддасть вчасно, відповідно до умов кредитування.

Оформити кредит не складно. Для цього не потрібно їхати до відділення, стояти в заторах, чекати в черзі. Все, що потрібно, – гаджет з доступом до інтернету. День тижня й час доби – не суттєві. Більшість МФО кредитують цілодобово, адже заявки обробляються автоматично. Щоб їх створити, позичальники реєструються на сайті організації та заповнюють анкету.

В анкеті зберігається особиста інформація, контактні дані та реквізити картки. Додатково можуть вноситися відомості про роботу та середньомісячний дохід. Зверніть увагу на вільні рядки та заповніть їх всі. Пропуски можуть бути розцінені негативно й стати причиною відмови в кредитуванні, особливо, коли мова йде про велику суму. Додайте фотографії документів, якщо вони потрібні. Це дозволить перевірити правильність внесених даних. Окрім цього, з великою ймовірністю доведеться пройти верифікацію, щоб підтвердити активність банківської картки. Вона повинна належати позичальнику.

Відправивши заявку, очікуйте на рішення. Воно має всі шанси бути позитивним, особливо, якщо ви маєте високий кредитний рейтинг та досвід кредитування в даній МФО. Гроші будуть перераховані впродовж кількох хвилин. Отримати позику через інтернет цілком реально, навіть велику суму, навіть без довідки про доходи.