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Спортстайл сьогодні в моді як ніколи. Це не тільки про тренування, а й про повсякденне життя. Зручні кросівки, легінси та худі вважаються невіддільною частиною гардероба багатьох людей. Тренд на athleisure — поєднання спортивних та повсякденних елементів — дає змогу почуватися комфортно та виглядати стильно за будь-яких обставин. Цей тренд символізує динамічність та сучасність, відображаючи дух часу й актуальні модні тенденції.

Чоловічі спортивні штани адідас стали найважливішою частиною гардероба для кожного сучасного модника, тому тут ми познайомимося з ними ближче.

 

Які моделі найбільш актуальні?

 

  • Тренувальні. Ці джогери з обтислим кроєм підкреслюють фігуру та забезпечують свободу рухів. Компанія виготовляє їх з еластичних матеріалів, тому вони ідеальні для занять спортом та активного відпочинку.

  • Карго-штани були популярні ще в 90-х, і тепер знову повертаються в моду. Цей варіант вирізняється безліччю відділень, що робить його функціональним та практичним.

  • Трикотажні. Ці джогери виготовляються за допомогою м'якої бавовни чи поліестеру, тому також відмінно підходять для тренажерного залу та для стильних образів.

  • Зі смужками. Ця цікавинка від адідас ніколи не перестане бути популярною. Контрастні смуги додають стилю та атлетичності вбранням. Такі чоловічі спортивні штани можуть бути обтислими чи виконаними у вільнішому крої. Обов'язково придивіться до них, щоб стилізувати найнеймовірніші streetstyle аутфіти.

  • Широкі. Останніми роками все більше чоловіків обирають оверсайз, що дуже зручно. Oversize додає впевненості та розкутості, а також має дуже привабливий вигляд.

Як обирати?

 

  • Матеріал. При купівлі будь-яких виробів завжди звертайте увагу на склад. Для спорту найкраще підходять речі із синтетичних тканин, котрі відводять вологу та швидко сохнуть. А на кожен день радимо віддавати перевагу м'якій, приємній до тіла бавовні.

  • Функціональність. Подумайте, скільки кишень вам потрібно та де вони мають розташовуватися. Для активного проведення часу краще за все підійде мінімальна кількість відділень, щоб нічого не заважало. А карго із безліччю кишень можуть стати відмінним вибором для прогулянок.

  • Зовнішній вигляд. Смужки, яскраві кольори та принти додадуть особливої цікавинки образу. Та не варто забувати про манжети на щиколотках або резинку на поясі.

 

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ForUm

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