Спортстайл сьогодні в моді як ніколи. Це не тільки про тренування, а й про повсякденне життя. Зручні кросівки, легінси та худі вважаються невіддільною частиною гардероба багатьох людей. Тренд на athleisure — поєднання спортивних та повсякденних елементів — дає змогу почуватися комфортно та виглядати стильно за будь-яких обставин. Цей тренд символізує динамічність та сучасність, відображаючи дух часу й актуальні модні тенденції.

Чоловічі спортивні штани адідас стали найважливішою частиною гардероба для кожного сучасного модника, тому тут ми познайомимося з ними ближче.

Які моделі найбільш актуальні?

Тренувальні. Ці джогери з обтислим кроєм підкреслюють фігуру та забезпечують свободу рухів. Компанія виготовляє їх з еластичних матеріалів, тому вони ідеальні для занять спортом та активного відпочинку.

Карго-штани були популярні ще в 90-х, і тепер знову повертаються в моду. Цей варіант вирізняється безліччю відділень, що робить його функціональним та практичним.

Трикотажні. Ці джогери виготовляються за допомогою м'якої бавовни чи поліестеру, тому також відмінно підходять для тренажерного залу та для стильних образів.

Зі смужками. Ця цікавинка від адідас ніколи не перестане бути популярною. Контрастні смуги додають стилю та атлетичності вбранням. Такі чоловічі спортивні штани можуть бути обтислими чи виконаними у вільнішому крої. Обов'язково придивіться до них, щоб стилізувати найнеймовірніші streetstyle аутфіти.

Широкі. Останніми роками все більше чоловіків обирають оверсайз, що дуже зручно. Oversize додає впевненості та розкутості, а також має дуже привабливий вигляд.

Як обирати?

Матеріал. При купівлі будь-яких виробів завжди звертайте увагу на склад. Для спорту найкраще підходять речі із синтетичних тканин, котрі відводять вологу та швидко сохнуть. А на кожен день радимо віддавати перевагу м'якій, приємній до тіла бавовні.

Функціональність. Подумайте, скільки кишень вам потрібно та де вони мають розташовуватися. Для активного проведення часу краще за все підійде мінімальна кількість відділень, щоб нічого не заважало. А карго із безліччю кишень можуть стати відмінним вибором для прогулянок.

Зовнішній вигляд. Смужки, яскраві кольори та принти додадуть особливої цікавинки образу. Та не варто забувати про манжети на щиколотках або резинку на поясі.

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