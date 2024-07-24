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Відновити усі енергооб'єкти до початку опалювального сезону, які пошкодили росіяни, не вдасться.

Про це повідомив член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV".

"Цілком очевидно, що відновити у повному обсязі те, що було пошкоджено чи знищено, до опалювального періоду не вдасться", - заявив він.

За словами енергетика, підготовка до зими суттєво відрізняється від того, що було два роки тому, бо масштаби руйнувань енергетики колосальні.

"По деяких об'єктах я досі не можу пояснити, як там працює те обладнання. Але по багатьох станціях, які зазнали численних уражень, частину обладнання вдалося повернути у роботу", - додав він.
ForUm

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