Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов вважає, що українську мовознавицю Ірину Фаріон вбив "ворог" нашої держави з метою "роз'єднати націю".

Про це повідомив Буданов у соцмережах.

"Сьогодні Україна попрощалась з громадською діячкою та науковицею Іриною Фаріон. Холоднокровне вбивство відомої мовознавиці - виклик для всього українського суспільства, злочин проти основоположних прав і свобод українців. Ця трагедія вкотре продемонструвала: ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати нашу націю", - сказав він.

Розвідник зазначив, що українці не мають права забувати таку істину: попри наші відмінності в політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання - священне.

Пряма мова: "Це фундамент нашої свободи і кожен, хто на це зазіхає - має бути покараний. Ірина Фаріон загинула за українську позицію. Ми не маємо права терпіти подібні злочини і продовжимо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави".