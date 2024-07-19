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Після останнього пакету санкцій США стало дуже складно або навіть неможливо здійснювати прямі платежі з Китаю до держави-агресора Росії, навіть використовуючи юань. Про це з посиланням на інформацію від топменеджерів трьох експортерів сировинних товарів повідомило агентство Bloomberg. 

Деякі китайські покупці російських сільськогосподарських товарів також зіткнулися з проблемами з платежами цього місяця.

"Проблема стосується не лише сировинних товарів, таких як металургія та сільське господарство, а й інших галузей. Асоціація російських автомобільних дилерів минулого тижня Попередив що імпорт транспортних засобів та автозапчастин з Китаю, який зараз є основним постачальником країни, може зупинитися через збої з розрахунками", - йдеться у матеріалі. З кінця минулого року у РФ також виникли труднощі з операціями з іншими великими торговельними партнерами, включаючи Об'єднані Арабські Емірати та Туреччину, оскільки тиск США на кредиторів уповільнює транзакції. Торгівля з Індією також значно сповільнилася, зазначило видання.
ForUm

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