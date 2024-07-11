Как и любая бытовая техника, кондиционеры нуждаются в обязательном ежегодном обслуживании. Своевременная очистка и замена фильтров дают возможность сохранить работоспособность устройство на долгие годы. Ухаживать за приборами нужно также с наружной стороны, и не забывать про особенности внешнего блока сплит-системы. Основные актуальные правила и рекомендации собрали для вас в этой статье.
ТОП-5 советов и нюансов
Обязательно придерживайтесь следующих рекомендаций:
- Ежегодный вызов мастера. Только специалист способен правильно оценить уровень охлаждающей жидкости (фреона) в климатической технике, состояние внутренних деталей, износ фильтрующих элементов и остальные важные нюансы. Дешевле обратиться за мнением к мастеру, чтобы обслужить кондиционер Electrolux или другого бренда, чем тратиться на покупку нового устройства.
- Сезонная очистка. Снаружи кондиционер следует протирать влажной тряпкой из мягкого материала (например, микрофибры), допустимо добавить немного не агрессивного моющего средства. Внутренние детали лучше очищать с помощью специальных средств, и давать им полностью просохнуть на открытом воздухе. Обязательно нужно проверить, что в дренажных и воздуховыводящих трубках нет плесени, иначе ее споры могут распространяться по всему дому.
- Замена фильтров. У каждого фильтрующего элемента есть допустимый период износа, который обычно не превышает пару лет. Фильтры могут приходить в негодность быстрее, например если в доме часто оседает пыль либо летает шерсть животных, или состояние атмосферы за окном оставляет желать лучшего. Не пренебрегайте своевременной заменой, что сказывается также на производительности и энергоэффективности устройства.
- Работа в режиме принудительной вентиляции. Периодический запуск этой функции позволяет не только улучшить микроклимат в помещении, но и удалить из внутренней части климатического устройства остатки загрязнений, которые невидимы невооруженным глазом. Секрет кроется в получении приточного воздуха с улицы, который «продувает» технику изнутри.
- Уход за наружным блоком. Если внешняя часть климатической техники размещена в относительно безопасном месте, следует позаботиться и о ее состоянии. Убирайте хотя бы раз в год (оптимально — когда наступает сухая весна или лето) с кондиционера накопившуюся грязь и пыль, протирайте воздухозаборник. По возможности установите над блоком солнцезащитный козырек, особенно если в регионе часто идут осадки.
Подведем итоги
Главное условие сохранения работоспособности кондиционеров — работа в соответствии с рекомендациями производителя. Выбирайте оптимальные режимы на пониженных оборотах, следите за уровнем напряжения, и обязательно выключайте устройство из розетки, если в электросети наблюдаются перебои. Не забывайте давать технике отдохнуть после многочасовой работы (например, в офисе).
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