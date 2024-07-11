Как и любая бытовая техника, кондиционеры нуждаются в обязательном ежегодном обслуживании. Своевременная очистка и замена фильтров дают возможность сохранить работоспособность устройство на долгие годы. Ухаживать за приборами нужно также с наружной стороны, и не забывать про особенности внешнего блока сплит-системы. Основные актуальные правила и рекомендации собрали для вас в этой статье.

ТОП-5 советов и нюансов

Обязательно придерживайтесь следующих рекомендаций:

Ежегодный вызов мастера. Только специалист способен правильно оценить уровень охлаждающей жидкости (фреона) в климатической технике, состояние внутренних деталей, износ фильтрующих элементов и остальные важные нюансы. Дешевле обратиться за мнением к мастеру, чтобы обслужить кондиционер Electrolux или другого бренда, чем тратиться на покупку нового устройства. Сезонная очистка. Снаружи кондиционер следует протирать влажной тряпкой из мягкого материала (например, микрофибры), допустимо добавить немного не агрессивного моющего средства. Внутренние детали лучше очищать с помощью специальных средств, и давать им полностью просохнуть на открытом воздухе. Обязательно нужно проверить, что в дренажных и воздуховыводящих трубках нет плесени, иначе ее споры могут распространяться по всему дому. Замена фильтров. У каждого фильтрующего элемента есть допустимый период износа, который обычно не превышает пару лет. Фильтры могут приходить в негодность быстрее, например если в доме часто оседает пыль либо летает шерсть животных, или состояние атмосферы за окном оставляет желать лучшего. Не пренебрегайте своевременной заменой, что сказывается также на производительности и энергоэффективности устройства. Работа в режиме принудительной вентиляции. Периодический запуск этой функции позволяет не только улучшить микроклимат в помещении, но и удалить из внутренней части климатического устройства остатки загрязнений, которые невидимы невооруженным глазом. Секрет кроется в получении приточного воздуха с улицы, который «продувает» технику изнутри. Уход за наружным блоком. Если внешняя часть климатической техники размещена в относительно безопасном месте, следует позаботиться и о ее состоянии. Убирайте хотя бы раз в год (оптимально — когда наступает сухая весна или лето) с кондиционера накопившуюся грязь и пыль, протирайте воздухозаборник. По возможности установите над блоком солнцезащитный козырек, особенно если в регионе часто идут осадки.

Подведем итоги

Главное условие сохранения работоспособности кондиционеров — работа в соответствии с рекомендациями производителя. Выбирайте оптимальные режимы на пониженных оборотах, следите за уровнем напряжения, и обязательно выключайте устройство из розетки, если в электросети наблюдаются перебои. Не забывайте давать технике отдохнуть после многочасовой работы (например, в офисе).