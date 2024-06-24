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Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує, що ситуація на сході України лишатиметься складною щонайменше місяць, але "Армагеддону не буде".

Про це Буданов розповів в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer

Відповідаючи на питання, чи можуть українські війська зупинити нинішній російський наступ на сході України, де Москва здобуває невеликі, але стабільні територіальні здобутки, він сказав: "Хороша новина полягає в тому, що ніякого Армагеддону не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Вона залишатиметься такою щонайменше місяць, і легшою не стане".

За словами Буданова, Україна зробить все можливе, щоб "мінімізувати російські успіхи". Однак на питання, чи зможе Україна утримати місто Часів Яр, Буданов сказав: "Я утримаюсь від відповіді".

Керівник ГУР вважає, що відповіддю на російську перевагу в живій силі є технології ведення бойових дій, в яких Україна стала світовим лідером, замінюючи людей на полі бою, де це можливо, новими варіантами безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

"Технології матимуть досить важливе значення в цій війні, щоб ми не вели війну до останнього громадянина", – прогнозує Буданов.

Він також назвав себе "фанатом" перенесення війни на територію Росії за допомогою безпілотників дальнього радіусу дії.
ForUm

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