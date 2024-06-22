Можливість інвестування одразу всіх $300 млрд заморожених російських активів у розвиток оборонно-промислового комплексу (ОПК) України та укладення довгострокових контрактів драматично змінила б баланс сил у театрі воєнних дій, вважає міністр юстиції України Денис Малюська.

"Доволі багато виробників зброї вагалися у своїх рішеннях щодо розширення виробництва, тому що не були впевнені щодо довгострокових контрактів і довгострокового попиту", - зазначив міністр на VIIІ Щорічній дослідницькій конференції "Маневруючи в мінливому ландшафті: центральні банки в умовах нової реальності", організованої Нацбанками України та Польщі 20-21 червня в Києві.

Малюська зазначив, що нарощування і модернізація виробництва, своєю чергою, потребують значних інвестицій, і $300 млрд були б справді вирішальними для реалізації цих цілей.

Він назвав рішення країн "Великої сімки" (G7) про виділення Україні $50 млрд додаткового фінансування до кінця 2024 року на оборону, бюджет і відновлення за рахунок доходів від заморожених росактивів політичним компромісом.

"Це добре, тому що це покриває наші витрати на 2025 рік, якщо механізм буде реалізовано, але це не призведе до значних змін в умовах війни. Це поступовий підхід, який краще, ніж нічого не робити, але з погляду наших стратегічних інтересів це не слугує кінцевій меті", - пояснив Малюська.

Міністр також нагадав, що 25 березня Європейський суд з прав людини оголосить рішення у "кримській" справі, яка стосується порушень Росією прав людини на тимчасово окупованій території півострова та порушення прав українських політичних в'язнів.

"Ми знову тримаємо пальці хрестиком у надії, що це буде позитивне рішення для України", - додав він.

Заступник глави Національного банку Дмитро Олійник заявив, що центробанк завжди і послідовно наполягав на тому, що Україна має отримати доступ до коштів від заморожених активів РФ. Він додав, що, хоча було багато розмов про ризики, ризики недофінансування військової кампанії країни та соціальних витрат несуть за собою набагато гірші наслідки.

Заступник голови Нацбанку зауважив, що останні зміни російського законодавства щодо підвищення податків збільшать витрати на війну на $100 млрд, що можна порівняти із сумою заморожених активів.