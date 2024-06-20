Рамиль Мехтиев, который занимает должность генерального директора строительной компании ЭНСО, поделился в интервью своими выводами о том, как изменились запросы украинских покупателей жилья с началом войны в стране. По его словам, до начала полномасштабного вторжения покупатели выбирали жилья с учетом локации комплекса и престижности района. Сейчас этот фактор отошел на второй план. Всех волнует безопасность, комфорт и возможность жить внутри дружного сообщества единомышленников.

По его словам, война поставила на первое место вопросы безопасности. Если в период пандемии все предпочитали держаться на расстоянии друг от друга, то сейчас людей действительно интересует, кто является их соседями и какие ценности они имеют. Это создает устойчивый запрос на формирование сообщества внутри жилых комплексов.

СЕО строительной компании ENSO говорит, что современные покупатели также обращают внимание на комфорт и функциональность планировок. Опыт пребывания на карантине показал, насколько важно иметь эргономичное и удобное пространство.

"В начале пандемии COVID стало очевидно, как важна эргономика планировки квартиры, где жилое пространство разделено на общее и личное, есть все необходимые функциональные зоны и т.д. Этот фактор стал еще более важным после начала войны", – поясняет генеральный директор компании ENSO.

Мехтиев утверждает, что в современных реалиях выигрывает жилищный продукт, который своим содержанием, концепцией и решениями способствует объединению людей с одинаковыми ценностями и взглядами на жизнь.

"Многоквартирные дома предполагают сосуществование, умение взаимодействовать и договариваться. Успех жилого комплекса зависит от его способности создавать сообщество жильцов, разделяющих общие идеи и приоритеты", – подводит итог он.

Информация

Строительная компания ЭНСО была основана в 2017 году в Украине. Девелопер занимается разработкой проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости, а также строительством и управлением комплексами.

Миссия компании ЭНСО заключается в том, чтобы изменить рыночные шаблоны, использовать новые подходы при реализации проектов. Девелопер делает все возможное, чтобы повысить стандарты в сфере недвижимости в Украине. Проекты, реализованные компанией ENSO, дарят уют и безопасность как покупателям и жильцам, так и инвесторам, а также преображают эстетику городских улиц.

На сегодняшний день девелопер уже успел успешно реализовать несколько крупных проектов, среди которых Fjord, Poetica, Diadans. В общем было введено в эксплуатацию более 400 тысяч кв.м.

Проект Diadans стал первым в Украине проектом, получившим международный сертификат BREEAM International New Construction в 2020 году. Это значит, что комплекс соответствует строгим стандартам в плане безопасности для жильцов, энергоэффективности, удобства инфраструктуры и т.д.