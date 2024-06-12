Для устранения нежелательной волосистости женщины всё чаще выбирают лазерную эпиляцию. Это хороший выбор для решения задачи быстро, безопасно, безболезненно. Но если у пациентки светлые волосы, то обычным лазерным устройством ей не помочь. В этом случае на помощь приходит современные технологии. Вместе с врачами сети клиник ЭпиЛазер мы рассмотрим, насколько эффективна ЭЛОС эпиляция для светлых волос. Ведь в отзывах на форумах и Инстаграме пишут много разного.

Особенности

Лазерное удаление волос проводится при помощи специального оборудования. Принцип её действия заключается в направленном воздействии узконаправленного луча света на волосяные стержни, которые абсорбируют излучение. Проникая через них в корень, световая энергия превращается в тепловую. Этот процесс перегревает и разрушает фолликулу, что приводит к остановке роста и выпадению волос. Но большинство устройств действуют на хромофор меланин, находящийся в волосах. Соответственно, чем его больше содержится, тем волосяной покров темнее, поэтому происходит лучшее нагревание и разрушение их корней.

Процесс лазерной ЭЛОС эпиляции намного сложнее. Это инновационный гибридный метод, объединяющий в себе наработки световой IPL и радиочастотной RF энергии. Их сочетание помогает эффективнее направлять тепловое воздействие на волос, минимизируя при этом возможность повреждения окружающих кожных слоев. Кроме света, встроенные электроды в манипулу способствуют генерации слабосильных электрических импульсов RF. Это обеспечивает более деликатное и глубокое действие на коагуляцию белков в фолликуле. Что делает методику самой эффективной для всех фототипов волосков. Более подробно описано об ЭЛОС эпиляции на странице https://epilaser.com.ua/elos-epilyatsiya/. Здесь собрана информация о нюансах процедуру и будет полезной всем, без исключения.

Преимущества

Кроме возможности эпиляции светлых волос, ЭЛОС методика обладает и другими достоинствами:

· Эффективность. Сочетание фото- и электроэпиляции позволяет обеспечить высокую результативность. Даже за 1 посещение салона получается устранить до 30% волос, а за весь курс полностью решить вопрос.

· Универсальность. ЭЛОС работает не только с разными типами волос, но и со всеми оттенками кожи. Это обеспечивает универсальность для широкого спектра пациентов.

· Безболезненность. Благодаря встроенному сверхмощному охлаждению наконечника манипулы, ЭЛОС эпиляция проходит полностью безболезненно. Даже без использования анестезии дискомфортные ощущения отсутствуют.

· Безопасность. Интеллектуальная регулировка аппарата позволяет избежать перегрева кожной поверхности, уменьшая риск её раздражения или повреждения.

· Скорость. Увеличенное рабочее контактное пятно прибора помогает сократить время проведения сеанса в 2 раза.

· Стойкость. ЭЛОС эпиляция гарантирует длительный и стойкий эффект, делая её лучшим выбором.

В этих достоинствах убедились множество женщин, попробовавшие данный метод. Это подтверждают и отзывы об эпиляции светлых волос на ELOS аппарате.

Ограничения

Перед решением записаться на гибридную эпиляцию важно убедится в отсутствии противопоказаний:

· декомпенсмрованный сахарный диабет;

· прием лекарства, повышающего светочувствительность;

· эпилептические припадки;

· герпес в активной фазе (относится для губ на лице и бикини);

· аллергия на солнце;

· свежий загар;

· заболевания сосудов, крови, сердца;

· болезни инфекционного характера;

· алкогольная интоксикация;

· доброкачественные, злокачественные опухоли;

· употребление гормональных препаратов;

· общие инфекционные и соматические заболевания, хронические патологии в период обострения.

Если есть какое-либо противопоказание, каждый уважающий себя специалист откажет в процедуре или посоветует альтернативный вариант.

Подготовка

Перед проведением ЭЛОС эпиляции необходимо провести подготовительные меры:

· За 3 недели не использовать депиляцию воском, пинцетом, шугарингом, домашним эпилятором.

· За 2 недели не рекомендуется выполнять пилинги, скрабы. Не принимать фторхинолоновые, тетрациклиновые препараты.

· За 5-7 дней не загорать, а при выходе на солнце применять солнцезащитный крем.

· За 12-24 часа убрать светлые волосы бритвой или кремом-депилятором, ножницами, триммером.

Соблюдение подготовительных правил ускорит и улучшит результаты без риска развития побочных реакций.

Как проходит сеанс

На приеме специалист проводит консультацию, осмотр, собирает анамнез, дает прочесть информированное согласие и подписать его. Далее клиент при необходимости раздевается, ложится на специальную кушетку, надевает защитные очки. После чего мастер выбирает оптимальную настройку прибора, вытирает остатки косметики, наносит физиотерапевтический гель и приступает к ЭЛОС эпиляции выбранных клиентом зон. В конце косметолог очищает кожу от геля, наносит успокаивающее средство, дает после процедурные рекомендации и подсказывает дату следующего визита к нему.

Необходимое количество эпиляций устанавливают в индивидуальном порядке, учитывая оттенок и жесткость светлых волос. Для их полного удаления требуется пройти курс, в среднем это 10 визитов в салон (около 1 года). А далее надо проводить поддерживающие процедуры 1-2 раза в год.

Где сделать ЭЛОС эпиляцию светлых волос

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