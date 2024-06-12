Країнам НАТО варто прагнути до того, щоб не знижувати обсягів військової допомоги, яку передають Україні, заявив у вівторок генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Союзники надавали Україні військову підтримку приблизно на EUR40 млрд щороку (з початку російської агресії 2022 року - ред.). Ми маємо підтримувати цей рівень підтримки настільки довго, наскільки це можливо", - заявив Столтенберг під час пресконференції в Латвії.

Він нагадав, що очікує від союзників із НАТО на саміті у Вашингтоні 9-11 липня рішень, які посилять стримування та оборону альянсу. Також, на думку Столтенберга, члени альянсу мають погодитися надати НАТО важливішу роль у координації, тренуванні та забезпеченні української армії. Ще одним пріоритетом саміту він назвав заходи, які гарантують Києву достатні обсяги військової допомоги на майбутнє.

Столтенберг висловив сподівання, що учасникам альянсу до липневого саміту вдасться знайти спільні позиції з питань, пов'язаних із Україною. "Наразі, коли ми ведемо підготовку до саміту, ми бачимо, що є різні точки зору. Я очікую, що в підсумку (на саміті - ред.) ми дійдемо згоди щодо рамок нашої подальшої підтримки України", - сказав він.

При цьому Столтенберг запевнив, що всі країни Північноатлантичного альянсу підтримують Україну, а розбіжності стосуються того, яку саме підтримку варто надавати.