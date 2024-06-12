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Україна очікує найближчим часом на позитивні рішення щодо передачі двох-трьох систем протиповітряної оборони Patriot. Політики разом відвідали 21 ракетну групу сил ППО ФРН.

Журналісти поцікавилися у президента щодо поставок засобів протиповітряної оборони. Зеленський відповів, що Київ працює над цим питанням з США та європейськими союзниками.

Глава держави розповів, що Україна працює з партнерами з США.

"Поки що не хочу говорити, з ким саме з Європи, тому що чекаємо на підтвердження тих рішень (йдеться про анонси поставок Patriot - ред.). Очікуємо на позитивний результат найближчим часом щодо двох-трьох систем", - наголосив Зеленський.
ForUm

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