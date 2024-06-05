також у роздiлiПолiтика
Зеленський: Ставка визначила пріоритетні напрямки для розміщення ППО
Кулеба розповів, як намагаються зірвати Саміт миру
В США повідомили, хто приїде на Саміт миру
Ситник пішов з поста голови НАЗК
Саудівська Аравія не хоче брати участь у Мирній конференції без Росії
Франція дозволила застосовувати SCALP по російській території
Німеччина пообіцяла новий пакет допомоги на €500 млн
Зеленський: Є домовленості про збільшення спроможностей ППО України
Блінкен повідомив, чи знімуть США заборону бити по території РФ
Польща дозволяє Україні стріляти своєю зброєю по Росії
Блінкен очікує зближення України та НАТО в липні
Умєров анонсував виділення ще 370 млрд грн на озброєння
Латвія виділить 20 млн євро на дрони для України
Зеленський підписав безпекову угоду з Португалією
У Дубаї знайшли майно екс-заступника голови Держмитслужби: вкрав 25 млн доларів
Голова ВР прояснив ситуацію з легітимністю Зеленського
Умєров: Росія готується назбирати на кордоні ще 200-300 тисяч військових
ЄС починає знімати заборону на застосування зброї по території Росії

Верховна Рада не розглядатиме кадрових питань цього пленарного тижня, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Цього тижня жодних кадрових питань у ВРУ не передбачається",- написавАрахамія в телеграмі у вівторок.

Він попросив підписників зважати тільки на офіційні джерела інформації.

Як повідомлялося, Верховна Рада 9 травня 2024 року звільнила віцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Ініціатори з панівної фракції "Слуги народу" назвали причиною провал створеного наприкінці 2022 року Мінвідновлення шляхом приєднання до Мінінфраструктури Мінрегіонбуду і заявили про необхідність відновлення останнього.

Рішення ухвалили без заслуховування віцепрем'єра і без пропозиції нових кандидатур.

Уряд за кілька днів призначив в.о. глави Мінвідновлення першого заступника міністра Василя Шкуракова, який до приходу в Мінінфраструктури в серпні 2021 року з 2020 року очолював "Укрфінжитло", а ще раніше обіймав посаду заступника міністра фінансів.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0