Верховна Рада не розглядатиме кадрових питань цього пленарного тижня, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Цього тижня жодних кадрових питань у ВРУ не передбачається",- написавАрахамія в телеграмі у вівторок.

Він попросив підписників зважати тільки на офіційні джерела інформації.

Як повідомлялося, Верховна Рада 9 травня 2024 року звільнила віцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Ініціатори з панівної фракції "Слуги народу" назвали причиною провал створеного наприкінці 2022 року Мінвідновлення шляхом приєднання до Мінінфраструктури Мінрегіонбуду і заявили про необхідність відновлення останнього.

Рішення ухвалили без заслуховування віцепрем'єра і без пропозиції нових кандидатур.

Уряд за кілька днів призначив в.о. глави Мінвідновлення першого заступника міністра Василя Шкуракова, який до приходу в Мінінфраструктури в серпні 2021 року з 2020 року очолював "Укрфінжитло", а ще раніше обіймав посаду заступника міністра фінансів.