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Разница во временном и постоянном виде на жительство заключается в сроках его действия. Постоянный ВНЖ бессрочный, что намного удобнее, если человек проживает в Украине постоянно. Стоит отметить, что процедура получения вида на жительство в Украине требует соблюдения определенных правил. Если вы их нарушите или поспешите с процедурой, то у вас может ничего не получиться. Вы зря потратите время. Именно поэтому к решению этого вопроса стоит относиться предельно серьезно.

ВНЖ существенно расширяет возможности в нашей стране. Субъект получает права на:

  • обучение в любых учебных заведениях;
  • социальную защиту на любом государственном уровне;
  • свободное проживание и перемещение по стране;
  • предпринимательскую деятельность;
  • инвестиции в государственные и частные объекты;
  • въезд и выезд из страны по желанию;
  • получение визы в Украине для поездок за рубеж.

Постоянный ВНЖ выдается только при наличии разрешения на иммиграцию. Существует целый ряд причин, по которым иностранец может получить данное разрешение:

  • родственные связи;
  • родители или супруг, супруга, несовершеннолетние дети гражданина (гражданки) Украины;
  • мировые достижения в спорте, науке или культуре;
  • специалисты, имеющие высокую квалификацию;
  • внесение иностранных инвестиций в украинскую экономику разными способами – прямые капиталовложения, организация совместных предприятий и другие способы;
  • бывшие граждане Украины;
  • беженцы;
  • иностранные граждане, пострадавшие от торговцев людьми .

Чтобы пользоваться всеми преимуществами легального пребывания в стране, необходимо решить все вопросы, связанные с документальным оформлением. Получить консультацию миграционного адвоката по вопросам гарантированного получения вид на на жительство в Украине можно здесь, стоит отметить, что адвокатское объэдинение Zigma – это команда профессиональных адвокатов, которая поможет в минимальные сроки:

  • собрать все необходимые справки и бумаги;
  • написать заявление;
  • проконтролировать процесс оформления, чтобы не возникло никаких проблем и ошибок;
  • избежать больших очередей в госучреждениях и других потерей времени.

Если вы хотите пройти процедуру без проблем, вам стоит обратиться к опытным специалистам. К их выбору стоит относиться серьезно, чтобы в будущем не возникло проблем. Компания должна продолжительное время специализироваться в интересующей вас сфере. В ее штате должны работать специалисты, которые прекрасно справляются со своими обязанностями. Так что вы можете быть уверены в получении положительного результата.
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