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Столиця

У Києві зросла кількість загиблих унаслідок російських ударів

У Києві зросла кількість загиблих унаслідок російських ударів

Унаслідок російської атаки на столицю, що тривала з вечора вівторка до ранку середи, поранень дістали вже 36 людей.

"Найбільше постраждалих у багатоквартирному житловому будинку в Деснянському районі, у який вчора ввечері поцілили військові рф. Тут загинули троє жінок віком 35, 58 та 84 років. Ще 25 людей, серед яких малолітня дитина, отримали поранення", - повідомляє поліція Києва.

У Голосіївському районі внаслідок атаки загинули двоє людей.

Загалом унаслідок російських атак на столицю з вечора вівторка до ранку середи загинули п'ятеро людей, ще 36 дістали поранень.

Фото: поліція Києва.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київвійнаобстрілполіціяокупанти
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