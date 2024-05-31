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Тестирование программного обеспечения – обязательный процесс для обеспечения его эффективной работы. Различают два базовых метода данного процесса – ручное и автоматизированное. Первый формат трудоемкий и занимает много времени. Второй считается более оптимальным, так как он позволяет не просто сократить время работы, но снизить ее стоимость. Курсы по автоматизированному тестированию позволяют получить все необходимые знания и навыки для осуществления этого процесса.

курсы по автоматизированному тестированию

Что такое эффективная автоматизация ПО?

Подобный метод отлично зарекомендовал себя, когда есть необходимость выполнять повторяющиеся тестовые сценарии. Цель этой работы состоит в обозначении ошибок программного обеспечения до момента его попадания к пользователю. Об эффективности этого процесса свидетельствует наличие следующих факторов:

  • выработка лучших практик — курсы по автоматизации тестирования дают возможность выработать их на практических занятиях;
  • формирование целеустремленной команды – тестировщики работают наравне с разработчиками ПО, гарантируя надежный контроль на каждом этапе работы над программой;
  • наличие требуемых инструментов – опытный тестировщик отлично знает, какие средства и методы нужно применять в конкретной ситуации
  • использование продуктивной структур тестирования – такой подход позволяет существенно экономит время и усилия.

Правильно созданная система веб-автоматизации включает в себя несколько полезных функций. В их списке – данные испытаний, библиотеки, модули многоразового применения, внедрение инструментов от других разработчиков.

Какие минимальные требования к будущим студентам?

Чтобы записаться на курсы автоматизации тестирования, желательно иметь следующий уровень подготовки:

  • навыки программирования – хотя бы на начальном уровне;
  • определенные знания по тестированию;
  • уметь уверенно пользоваться компьютером.

Необходимо иметь личный ПК, чтобы иметь возможность посещать занятия в режиме онлайн в любое удобное для себя время.

Что обеспечивает программа учебы?

Курсы по автоматизации тестирования предусматривает прохождение теории и практики в непосредственном взаимодействии. Посещение занятий дает возможность получить достойные знания по таким направлениям:

  • определение понятия алгоритмов и их роли в программном обеспечении;
  • освоение принципов контроля версий GIT и GitHub;
  • функционирование с редактором IntelliJ IDEA;
  • работа с переменными, обозначение типов данных, выражений и навыки присваивания значений переменным;
  • практические занятия по базовому вводу и выводу данных;
  • интерактивные конструкции и конструкции с условиями, их типология;
  • основные структуры данных;
  • описание, вызов и параметризация данных.

Учеба проводится в оптимальном для каждого студента формате. Курсы автоматизированного тестирования онлайн позволяют внимательно углубляться в материал, получать доступ к учебным программам в удобный для обучающегося момент. Программа курсов разработана с учетом многолетнего опыта лучших программистов Украины и других стран.

Что дают курсы по программированию программного обеспечения?

После прохождения полного курса выпускники смогут:

  • профессионально использовать язык Java с целью создания автоматических тестов;
  • осуществлять имитацию большинства действий пользователя в браузере;
  • выписывать базовые тесты API тесты;
  • проводить настройку своего фреймворка для автотестирования из начального этапа;
  • эффективно использовать базовые тестовые шаблоны по проектированию, а также передовые разработки для создания поддерживаемых и масштабируемых решений;
  • осуществлять настройку с нуля своей системы CI/CD для автоматизирования процессов;
  • создавать на профессиональном уровне отчеты с использованием прогона автотестов;
  • применять тестирование в режиме многопоточности на удаленных ПК, задействуя AWS + Docker.

Записаться на курсы по автоматизированному тестированию очень просто. для этого нужно заполнить форму на сайте или позвонить по указанным телефонам. Полную информацию о стоимости и продолжительности обучения можно получить на главной странице школы Sigma.
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