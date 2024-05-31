Тестирование программного обеспечения – обязательный процесс для обеспечения его эффективной работы. Различают два базовых метода данного процесса – ручное и автоматизированное. Первый формат трудоемкий и занимает много времени. Второй считается более оптимальным, так как он позволяет не просто сократить время работы, но снизить ее стоимость. Курсы по автоматизированному тестированию позволяют получить все необходимые знания и навыки для осуществления этого процесса.
Что такое эффективная автоматизация ПО?
Подобный метод отлично зарекомендовал себя, когда есть необходимость выполнять повторяющиеся тестовые сценарии. Цель этой работы состоит в обозначении ошибок программного обеспечения до момента его попадания к пользователю. Об эффективности этого процесса свидетельствует наличие следующих факторов:
- выработка лучших практик — курсы по автоматизации тестирования дают возможность выработать их на практических занятиях;
- формирование целеустремленной команды – тестировщики работают наравне с разработчиками ПО, гарантируя надежный контроль на каждом этапе работы над программой;
- наличие требуемых инструментов – опытный тестировщик отлично знает, какие средства и методы нужно применять в конкретной ситуации
- использование продуктивной структур тестирования – такой подход позволяет существенно экономит время и усилия.
Правильно созданная система веб-автоматизации включает в себя несколько полезных функций. В их списке – данные испытаний, библиотеки, модули многоразового применения, внедрение инструментов от других разработчиков.
Какие минимальные требования к будущим студентам?
Чтобы записаться на курсы автоматизации тестирования, желательно иметь следующий уровень подготовки:
- навыки программирования – хотя бы на начальном уровне;
- определенные знания по тестированию;
- уметь уверенно пользоваться компьютером.
Необходимо иметь личный ПК, чтобы иметь возможность посещать занятия в режиме онлайн в любое удобное для себя время.
Что обеспечивает программа учебы?
Курсы по автоматизации тестирования предусматривает прохождение теории и практики в непосредственном взаимодействии. Посещение занятий дает возможность получить достойные знания по таким направлениям:
- определение понятия алгоритмов и их роли в программном обеспечении;
- освоение принципов контроля версий GIT и GitHub;
- функционирование с редактором IntelliJ IDEA;
- работа с переменными, обозначение типов данных, выражений и навыки присваивания значений переменным;
- практические занятия по базовому вводу и выводу данных;
- интерактивные конструкции и конструкции с условиями, их типология;
- основные структуры данных;
- описание, вызов и параметризация данных.
Учеба проводится в оптимальном для каждого студента формате. Курсы автоматизированного тестирования онлайн позволяют внимательно углубляться в материал, получать доступ к учебным программам в удобный для обучающегося момент. Программа курсов разработана с учетом многолетнего опыта лучших программистов Украины и других стран.
Что дают курсы по программированию программного обеспечения?
После прохождения полного курса выпускники смогут:
- профессионально использовать язык Java с целью создания автоматических тестов;
- осуществлять имитацию большинства действий пользователя в браузере;
- выписывать базовые тесты API тесты;
- проводить настройку своего фреймворка для автотестирования из начального этапа;
- эффективно использовать базовые тестовые шаблоны по проектированию, а также передовые разработки для создания поддерживаемых и масштабируемых решений;
- осуществлять настройку с нуля своей системы CI/CD для автоматизирования процессов;
- создавать на профессиональном уровне отчеты с использованием прогона автотестов;
- применять тестирование в режиме многопоточности на удаленных ПК, задействуя AWS + Docker.
Записаться на курсы по автоматизированному тестированию очень просто. для этого нужно заполнить форму на сайте или позвонить по указанным телефонам. Полную информацию о стоимости и продолжительности обучения можно получить на главной странице школы Sigma.
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