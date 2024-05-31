Тестирование программного обеспечения – обязательный процесс для обеспечения его эффективной работы. Различают два базовых метода данного процесса – ручное и автоматизированное. Первый формат трудоемкий и занимает много времени. Второй считается более оптимальным, так как он позволяет не просто сократить время работы, но снизить ее стоимость. Курсы по автоматизированному тестированию позволяют получить все необходимые знания и навыки для осуществления этого процесса.

Что такое эффективная автоматизация ПО?

Подобный метод отлично зарекомендовал себя, когда есть необходимость выполнять повторяющиеся тестовые сценарии. Цель этой работы состоит в обозначении ошибок программного обеспечения до момента его попадания к пользователю. Об эффективности этого процесса свидетельствует наличие следующих факторов:

выработка лучших практик — курсы по автоматизации тестирования дают возможность выработать их на практических занятиях;

формирование целеустремленной команды – тестировщики работают наравне с разработчиками ПО, гарантируя надежный контроль на каждом этапе работы над программой;

наличие требуемых инструментов – опытный тестировщик отлично знает, какие средства и методы нужно применять в конкретной ситуации

использование продуктивной структур тестирования – такой подход позволяет существенно экономит время и усилия.

Правильно созданная система веб-автоматизации включает в себя несколько полезных функций. В их списке – данные испытаний, библиотеки, модули многоразового применения, внедрение инструментов от других разработчиков.

Какие минимальные требования к будущим студентам?

Чтобы записаться на курсы автоматизации тестирования, желательно иметь следующий уровень подготовки:

навыки программирования – хотя бы на начальном уровне;

определенные знания по тестированию;

уметь уверенно пользоваться компьютером.

Необходимо иметь личный ПК, чтобы иметь возможность посещать занятия в режиме онлайн в любое удобное для себя время.

Что обеспечивает программа учебы?

Курсы по автоматизации тестирования предусматривает прохождение теории и практики в непосредственном взаимодействии. Посещение занятий дает возможность получить достойные знания по таким направлениям:

определение понятия алгоритмов и их роли в программном обеспечении;

освоение принципов контроля версий GIT и GitHub;

функционирование с редактором IntelliJ IDEA;

работа с переменными, обозначение типов данных, выражений и навыки присваивания значений переменным;

практические занятия по базовому вводу и выводу данных;

интерактивные конструкции и конструкции с условиями, их типология;

основные структуры данных;

описание, вызов и параметризация данных.

Учеба проводится в оптимальном для каждого студента формате. Курсы автоматизированного тестирования онлайн позволяют внимательно углубляться в материал, получать доступ к учебным программам в удобный для обучающегося момент. Программа курсов разработана с учетом многолетнего опыта лучших программистов Украины и других стран.

Что дают курсы по программированию программного обеспечения?

После прохождения полного курса выпускники смогут:

профессионально использовать язык Java с целью создания автоматических тестов;

осуществлять имитацию большинства действий пользователя в браузере;

выписывать базовые тесты API тесты;

проводить настройку своего фреймворка для автотестирования из начального этапа;

эффективно использовать базовые тестовые шаблоны по проектированию, а также передовые разработки для создания поддерживаемых и масштабируемых решений;

осуществлять настройку с нуля своей системы CI/CD для автоматизирования процессов;

создавать на профессиональном уровне отчеты с использованием прогона автотестов;

применять тестирование в режиме многопоточности на удаленных ПК, задействуя AWS + Docker.

Записаться на курсы по автоматизированному тестированию очень просто. для этого нужно заполнить форму на сайте или позвонить по указанным телефонам. Полную информацию о стоимости и продолжительности обучения можно получить на главной странице школы Sigma.