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Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен дав зрозуміти, що адміністрація президента Джо Байдена може бути відкритою щодо дозволу Україні бити американською зброєю по території РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The New York Times.

Повторивши позицію Вашингтона про те, що він не заохочує та не надають можливість для таких ударів, держсекретар зазначив, що Київ має сам ухвалити рішення про те, як найкраще захистити себе, і що уряд США "адаптується й коригує свою позицію в міру необхідності" того, як розвивається війна.

На запитання журналіста, чи означають його слова "адаптуватися й пристосовуватися", що Сполучені Штати можуть підтримати атаки України американською зброєю по Росії, він відповів: "Адаптуватися й пристосовуватися означає саме це".
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