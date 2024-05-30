Засуджені жінки за законом мають право доєднуватися до лав Збройних сил України, проте наразі таких випадків не зафіксовано. Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини", пише Укрінформ у середу, 29 травня.
За словами Малюськи, немає обмежень щодо зарахування до лав ЗСУ за власним бажанням серед засуджених.
"Жінок немає. Знову ж таки, у нас немає в законі обмежень щодо того, що це будуть чоловіки чи жінки. Теоретично така можливість є, але поки що попиту у Збройних силах на мобілізацію жінок немає. Тобто якщо ми говоримо про чоловіків, безумовно, є попит на якомога більшу кількість людей, які будуть мобілізовані, знову ж таки, щоб виконати замовлення від Збройних сил. Щодо жінок, такого поки що немає", - зазначив Малюська.
Міністр юстиції зазначив, що у в'язничній системі мало жінок, та що жінки набагато менше вчиняють важких злочинів. Суди не так часто карають їх позбавленням волі, сказав міністр юстиції.
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