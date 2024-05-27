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У понеділок ЗС РФ обстріляли двома керованими авіабомбами Холодногірський район Харкова, під ударами були два підприємства, одне з них виробляє солодощі, інше - сільгосптехніку, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Холодногірський район: попередньо, росіяни здійснили обстріл двома керованими авіабомбами УМПБ Д-30. Під ударами опинилися два підприємства, одне з яких займається виробництвом солодощів, інше - спеціалізується на виробництві сільгосптехніки", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі МВС.

Унаслідок авіаудару загинула 46-річна жінка, ще 11 осіб дістали поранення.

Також окупанти обстріляли Шевченківський район у місті, інформація про постраждалих і руйнування не надходила. На місцях працюють усі необхідні служби.
ForUm

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