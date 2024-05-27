Канцлер Німеччини Олаф Шольц проти використання Україною західної зброї для ударів по країні-агресорці Росії.

Про це пише Tagesschau.

Шольц зазначив, що наразі не бачить причин для розширення зони застосування західної зброї у війні в Україні.Існують "чіткі правила постачання німецької зброї, які були узгоджені з Україною і які працюють", сказав Шольц.

"Принаймні, це моя позиція", – додав він.

Метою його політики щодо України є "запобігання переростанню конфлікту у велику війну", додав Шольц. Він зазначив, що досі Німеччина постачала зброю Україні з умовою, що вона не буде використовуватись на російській території.