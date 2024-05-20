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Прем'єр-міністр Словаччини Робер Фіцо все ще перебуває у важкому стані, проте його життя поза небезпекою.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Словаччини Роберт Калінак через чотири дні після замаху на Фіцо, передає Reuters.

"Найгірше, чого ми боялися, минуло, принаймні на даний момент", – сказав він на пресконференції біля лікарні, де перебуває Фіцо в центральному словацькому місті Банська Бистриця.Калінак повідомив журналістам, що стан Фіцо все ще занадто серйозний, щоб розглядати питання про його переведення до столичної лікарні."Ми всі трохи заспокоїлися. Коли ми говорили, що хочемо наблизитися до позитивного прогнозу, то я вважаю, що ми на крок наблизилися до цього. Але його стан залишається дуже важким, і тому він залишиться під наглядом лікарів у лікарні в Банській Бистриці", – додав віце-прем'єр-міністр Словаччини.

 
ForUm

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