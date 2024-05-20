Втрати особового складу російських окупантів складає близько 10 тисяч за тиждень. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк у неділю, 19 травня.
Павлюк написав, що ворог втратив близько 10 тисяч осіб особового складу за тиждень. Також з 12 по 19 травня українські воїни вразили 1333 одиниці озброєння та військової техніки ворога.
Українські війська вразили наступну техніку окупантів:
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122 танки
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255 бойових броньованих машин
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215 артилерійських систем
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8 РСЗВ
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6 установок ППО
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432 одиниці автотехніки
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35 одиниць спецтехніки.
Також Сили оборони України знищили 4 ворожі літаки, 1 гелікоптер, 10 ракет та 245 БпЛА російських окупантів.
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