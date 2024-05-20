Втрати особового складу російських окупантів складає близько 10 тисяч за тиждень. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк у неділю, 19 травня.

Павлюк написав, що ворог втратив близько 10 тисяч осіб особового складу за тиждень. Також з 12 по 19 травня українські воїни вразили 1333 одиниці озброєння та військової техніки ворога.

Українські війська вразили наступну техніку окупантів:

122 танки

255 бойових броньованих машин

215 артилерійських систем

8 РСЗВ

6 установок ППО

432 одиниці автотехніки

35 одиниць спецтехніки.

Також Сили оборони України знищили 4 ворожі літаки, 1 гелікоптер, 10 ракет та 245 БпЛА російських окупантів.