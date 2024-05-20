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Втрати особового складу російських окупантів складає близько 10 тисяч за тиждень. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк у неділю, 19 травня.

Павлюк написав, що ворог втратив близько 10 тисяч осіб особового складу за тиждень. Також з 12 по 19 травня українські воїни вразили 1333 одиниці озброєння та військової техніки ворога.

Українські війська вразили наступну техніку окупантів:

  • 122 танки

  • 255 бойових броньованих машин

  • 215 артилерійських систем

  • 8 РСЗВ

  • 6 установок ППО

  • 432 одиниці автотехніки

  • 35 одиниць спецтехніки.

Також Сили оборони України знищили 4 ворожі літаки, 1 гелікоптер, 10 ракет та 245 БпЛА російських окупантів.
ForUm

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