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Понеділок, 20 травня, оголошено в Харківській області Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожих обстрілів 19 травня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Завтра, 20 травня, у Харківській області День жалоби. Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп'янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 осіб. Серед загиблих - вагітна жінка. Вічна пам'ять усім безневинним жертвам цієї війни", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі в неділю.
ForUm

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