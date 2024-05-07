Нідерланди планують відправлення винищувачів F-16 до України восени, слідом за Данією, котра передасть їх влітку. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише Delfi.

"У нас усе розписано за проєктом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу та передачі реальних літаків. У нас за планом навчальний центр у Румунії, де ми також допомагаємо розпочати навчання українців", - розповіла вона.

Оллонгрен зазначила, що наразі українські пілоти проходять навчання у Данії, США та інших країнах."І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а Україна все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємось взяти участь у постачаннях з осені з нашими F-16", – сказала вона.