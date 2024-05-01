Уряд Латвії погодив передачу українським військовим нового пакету допомоги, до якого увійдуть, зокрема, зенітні гармати та безпілотники для спостереження.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Латвії Евіка Силіня у Twitter .

"Уряд щойно схвалив передачу українським збройним силам зенітних гармат NBS, тактичних безпілотних систем спостереження та інших необхідних матеріалів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону України, так і її розвідувальні можливості", - написала вона.

Глава уряду наголосила, що Росія зараз є найбільшою загрозою безпеці в усьому світі. Тому Латвія щороку виділяє на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП."Ми продовжуватимемо підтримувати Україну як на двосторонній основі, так і разом із нашими союзниками", - додала Силіня.