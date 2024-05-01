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Війська РФ можуть готувати ракетні провокації по Україні у період Великодніх свят. Про це повідомляє керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО України Іван Сличко в ефірі "Громадського радіо".

"Враховуючи досвід минулих років, з високою ймовірністю РФ також готує ракетні провокації в період святкувань, тому не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Якщо щось подібне заявлятиметься в інфопросторі, ми повідомлятимемо, але вже варто не нехтувати сигналами тривоги та відразу йти в укриття", - сказав Сличко.

Він також нагадав про високу ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога у прикордонних регіонах України, і закликав громадян бути дуже уважними та максимально обережними.Окрім того, у ЦПД очікують зростання релігійних конфліктів у інфополі в період Великодніх свят."Ми прогнозуємо зростання релігійних конфліктів у інфополі в період Великодніх свят. Росія, як завжди, бере якийсь серйозний інфопривід і викручуватиме його у своєму ключі. Збільшуватиметься кількість провокативних фейків, маніпуляцій щодо пригнічення священнослужителів, щодо пригнічення вірян московського патріархату в Україні", - додав Сличко.

 
ForUm

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