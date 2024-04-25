Розробник та власник месенджера Telergam Павло Дуров повідомив, що Apple вимагає від його компанії обмежити доступ до окремих Telegram-каналів користувачам з України. Відповідний допис Дуров опублікував на своєму Telegram-каналі.

Дуров нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення він пропонував обмежити роботу Telegram-каналів у Росії та Україні, оскільки вони використовувалися для військової пропаганди.

"Однак наші українські та російські користувачі виступили категорично проти обмежень, вважаючи пріоритетом свободу доступу до інформації, навіть якщо вона є упередженою. Я підтримав вибір наших користувачів", - написав Дуров.При цьому, розробник месенджера зазначив, що вони продовжують блокувати Telergam-канали, які використовуються задля завдавання шкоди в контексті війни.

"Ми все ще забороняємо акаунти та боти, які збирають координати для завдавання ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства. Ми не хочемо, щоб Telegram був інструментом для насильства", - заявив власник месенджера.

Павло Дуров наголосив, що, попри бажання керівництва Telergam не запроваджувати цензуру, все ж їх можуть змусити піти на такий крок. Але обмеження будуть стосуватися лише користувачів, які використовують sim-карти українських мобільних операторів. Тобто пропагандистські канали не будуть видалятися, вони просто не будуть доступні для українських користувачів.

"Що стосується загальних новинних/пропагандистських каналів, то ми отримуємо офіційні листи від Apple, які вказують на те, що певні зміни тут можуть бути неминучими, принаймні для користувачів, які заходять у Telegram на iPhone з українських SIM-карт. Як я пояснював у своєму інтерв'ю, щоб залишатися доступним для своїх користувачів, Telegram повинен враховувати запити, що надходять з App Store", - розповів Дуров.

Він підкреслив, що керівництву месенджера не подобається таке рішення, але вони не можуть на нього впливати."Якби це повністю залежало від нас, ми б завжди давали нашим користувачам те, що вони просять: доступ до нецензурованої інформації та думок, щоб вони могли приймати власні рішення. Однак, це не завжди залежить від нас", - зазначив Павло Дуров.