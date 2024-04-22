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Допомога Сполучених Штатів на понад 60 млрд доларів, посприяє ефективній обороні України та  дасть українським військовим такий необхідний їм перепочинок. Однак навряд чи без залучення додаткових ресурсів призведе до зламу у перебігу війни, пише агентство Bloomberg.

Зокрема, зазначається, що багато що залежатиме від того, наскільки швидко допомога США потрапить на лінію фронту. За шість місяців затримки пакета у Конгресі українська армія зіткнулася з гострою нестачею боєприпасів і живої сили, чим користуються російські окупанти.

На думку наукового співробітника київського Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, допомога дасть перепочинок українській армії, можливість уповільнити просування РФ, провести "ефективну оборону" та мінімізувати втрати. Але для власного просування Україні потрібна додаткова допомога, що у випадку США є складною перспективою через опір республіканців у Конгресі.

"Питання в тому, чи буде допомога і в якому обсязі в 2025 році і далі, адже стратегія Путіна полягає у вичікуванні", — сказав він.

За словами джерел видання, Німеччина цього тижня продовжуватиме тиснути на європейських союзників, включаючи Францію та Італію, щодо поставок систем протиповітряної оборони та її компонентів для України.

За словами аналітиків американського Інституту вивчення війни, навіть якщо військові засоби США будуть доставлені швидко, через складнощі із транспортною логістикою, ймовірно, допомога "не почне впливати на ситуацію на лінії фронту протягом кількох тижнів".

"Ситуація на лінії фронту, ймовірно, погіршуватиметься протягом цього часу, особливо якщо російські війська посилять свої атаки, щоб скористатися вікном перед надходженням нової допомоги США", – сказали аналітики.
ForUm

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