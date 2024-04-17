17 квітня закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України".
Виходячи з п. 1 перехідних положень, закон №3633-IX про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку набуває чинності 17 травня, тобто через місяць після його публікації.
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