також у роздiлiНадзвичайні події
Щонайменше четверо людей загинули від ракетного удару по Чернігову
Стало відомо, якою ракетою окупанти вдарили про Трипільскій ТЕС
Удари РФ по інфраструктурі можуть знизити експорт українського зерна
На Одещині від ракетного удару загинули четверо людей
У США стурбовані, що їхні безпілотники провалились в Україні
Над Одессою збили дві ворожі ракети
РФ вночі атакувала високовольтні підстанції в двох регіонах
В Калінінграді вивели з ладу ракетний корабель "Сєрпухов"
Галущенко: Україна шукає необхідне енергетичне обладнання по всьому світу
ЗМІ: В Єйську пошкодили сім російських літаків
В ГУР спростували причетність України до збройних провокацій на ЗАЕС
Окупанти вночі атакували Україну 24 "шахедами"
ГУР готується знищити Кримський міст
Стало відомо, скільки української території окупувала Росія з початку року
Через негоду лишились без світла 337 населених пунктів
Окупанти нов били по Україні ракетами та безпілотниками
Українські дрони атакували підприємства в Татарстані
Польскі протестувальники заблокували пункт пропуску

На ПП "Корчова - Краківець" із польського боку продовжиться блокада вантажів на в'їзд в Україну з 9:00 18 квітня до 9:00 20 квітня, повідомила Державна митна служба.

Пропускна спроможність становитиме один автомобіль за годину, що не стосується гуманітарних і військових вантажів.

"За інформацією польської сторони, ймовірно, планується блокування вантажів на вʼїзд в Україну у період з 09:00 год. 18.04.2024 по 09:00 год. 20.04.2024 року перед пунктом пропуску "Корчова – Краківець". Пропускна здатність складатиме один автомобіль у годину. Повідомляється, що це не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів", - пояснюється в повідомленні.

Зазначається, що рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно. 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0