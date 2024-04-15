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Успіх Ізраїлю в захисті від великомасштабних іранських ракетних ударів і ударів безпілотників з іранської території 13 квітня свідчить про вразливість українського географічного розташування й тривалу деградацію системи протиповітряної оборони від регулярних російських атак, зазначають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Ізраїль також має надійну систему протиповітряної оборони, яка відповідає за реагування на потенційні атаки через меншу протяжність кордонів зі своїми сусідами, Сектором Гази й Західним Берегом; тоді як Україна дедалі більше знижує можливості протиповітряної оборони, які можна використати проти ракетних ударів і ударів безпілотників на значно ширшій лінії фронту в Україні, а також на її міжнародних кордонах із Білоруссю та РФ", - ідеться у зведенні ISW за 14 квітня.

Аналітики зазначають, що Україні також бракує можливостей для авіаперехоплення в повітрі, як це зробив Ізраїль і союзники в ніч на 13 квітня. "Більша територія України порівняно з Ізраїлем ускладнює створення щільної протиповітряної оборони, якою користується Ізраїль, особливо на тлі тривалих затримок з американською безпековою допомогою", - наголошують в Інституті, пише "Інтерфакс-Україна".

У ISW також зазначають, що виснаження і затримки військової допомоги США Україні, зокрема постачання засобів ППО, у поєднанні з удосконаленням російської тактики ударів призвело до підвищення ефективності російських ударів по Україні.

"Без суттєвої та регулярної допомоги Україні у сфері безпеки російські удари загрожують обмежити довгострокові військові можливості України й створити оперативні умови для того, щоб Росія могла домогтися значних успіхів на полі бою. Україні потрібні значні запаси західних систем ППО і винищувачів, здатних перехоплювати безпілотники й ракети, щоб створити об'єднану парасольку протиповітряної оборони, яка хоча б віддалено буде так само ефективною, як та, яку Ізраїль і його союзники успішно використали 13 квітня", - наголошують аналітики.
ForUm

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