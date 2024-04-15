Давно мрієте про новенький смартфон чи ноутбук? Потребуєте негайної заміни холодильника або пилотяга? Щоб не відкладати рішення на потім, можна придбати необхідну техніку вже сьогодні, і допомогти з цим можуть кредити — послуги з надання коштів в борг під певний відсоток та їх повернення в обумовлений термін. Розповідаємо, як придбати той чи інший товар в кредит в цьому матеріалі.

Крок 1. Обираємо банк

Так, співпрацювати радимо саме з банками, оскільки вони пропонують найвигідніші умови кредитування. На ринку України представлено десятки різних установ: щоб звузити коло пошуку, зверніть увагу на такі критерії вибору:

Стаж роботи та наявність відповідних ліцензій;

Кількість відділень, банкоматів і терміналів у вашому населеному пункті;

Наявність мобільного застосунку та сайту, а також їх зручність;

Якість та швидкість роботи техпідтримки;

Прозорість та відкритість банку (всі умови кредитування мають бути у відкритому доступі);

Асортимент доступних послуг (в нашому випадку — кредитів);

Відгуки клієнтів.

Таким чином має залишитись 1-3 провідних українських банки, з якими й розглядатиметься варіант співпраці.

Крок 2. Обираємо кредитний продукт

Кожен банк пропонує різні види позик з різними умовами та вимогами. Для купівлі саме техніки розглянути варто такі опції:

Кредит готівкою;

Кредит на товари/техніку в магазинах-партнерах банку;

Купівля техніки на виплат без відсотків.

Найвигіднішим буде, звичайно, придбання техніки на виплат (у «розстрочку»), адже так ви не переплачуватимете банку відсотки, однак така послуга доступна лише в кількох банках, та й надається вона далеко не на всі групи товарів. Якщо все ж такий кредит недоступний, можна оформити кредит онлайн готівкою: наприклад, Ідея Банк надає до 500 тисяч гривень позики на будь-які цілі терміном до 60 місяців. Таким чином ви зможете не лише придбати один товар (техніку), а й витратити кошти на будь-які інші потреби. Більше про кредит — тут.

Спеціальний кредит на товари, своєю чергою, передбачає придбання певної техніки в кредит прямо в магазині. Ставки за такими позиками нижчі, ніж за кредитами готівкою, однак й придбати ви зможете лише товари в магазинах-партнерах банку, а тобто не завжди те, що хотіли.

Обираючи, зверніть увагу на:

Вимоги до позичальників (вік, дохід тощо);

Реальну річну відсоткову ставку;

Розмір штрафів і пені;

Максимальну суму кредиту;

Необхідні документи.

Крок 3. Оформляємо договір

Якщо обрали кредит готівкою, заповніть заявку на сайті банку або в найближчому відділенні: рішення щодо погодження чи відмови ви отримаєте протягом години, і вже тоді, в разі погодження, зможете прочитати договір, внести необхідні документи та отримати кошти після підписання угоди.

Якщо ж вибір пав на кредит на товари чи купівлю техніки на виплат, завітайте до магазина-партнера банку, оберіть потрібний товар і прямуйте до менеджерів магазину, які підкажуть, як та що робити далі. Завчасно візьміть з собою паспорт, ІПН та довідку про доходи.