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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Сполучені Штати не бачать доказів того, що Китай надає пряму військову підтримку Росії у війні проти України.

Про це пише "Європейська правда"

"Ми не бачимо жодних доказів того, що вони (Китай) надають пряму військову допомогу Росії", - сказав він. 

Водночас, додав Салліван, США висловили свої занепокоєння щодо зусиль Пекіна, спрямованих на посилення військово-промислової бази РФ, нагадавши, що про це минулого тижня в Європі казав держсекретар Ентоні Блінкен.

 
ForUm

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