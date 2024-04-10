Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Сполучені Штати не бачать доказів того, що Китай надає пряму військову підтримку Росії у війні проти України.

Про це пише "Європейська правда".

"Ми не бачимо жодних доказів того, що вони (Китай) надають пряму військову допомогу Росії", - сказав він.

Водночас, додав Салліван, США висловили свої занепокоєння щодо зусиль Пекіна, спрямованих на посилення військово-промислової бази РФ, нагадавши, що про це минулого тижня в Європі казав держсекретар Ентоні Блінкен.