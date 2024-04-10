Європейська комісія (ЄК) запропонувала використовувати 90% прибутку від заморожених у країнах Європейського союзу активів Центрального банку РФ на надання військової допомоги Україні. Решту 10% запропоновано спрямувати на відновлення країни.

Відповідну заяву зробив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, текст його промови опубліковано на сайті ЄК.

Домбровскіс нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення у світі було заморожено до 300 млрд доларів активів Центробанку РФ. Близько 207 млрд доларів перебувають у країнах Євросоюзу.

За його словами, у Брюсселі знають, що російське керівництво використало близько половини ліквідних резервів Фонду національного добробуту.

Попри це, резервні суми, які залишилися, продовжують допомагати Росії фінансувати війну проти України.

"У зв'язку з цим Європейська комісія запропонувала використати надзвичайний прибуток від цих заморожених активів для підтримки України. Насамперед ідеться про фінансування військової підтримки — 90 відсотків, а частина, що залишилася, піде на відновлення та реконструкцію України", — сказав Домбровскіс.

Віцепрезидент Єврокомісії висловив сподівання, що країни-члени Євросоюзу приймуть цю пропозицію найближчим часом.

Він підкреслив, що Україна потребує цих грошей просто зараз.