Сили протиповітряної оборони збили над морем біля Одеси дві ворожі ракети ввечері у вівторок, повідомили Сили оборони півдня України.

"Увечері російські окупаційні війська знову здійснили ракетну атаку по Одеській області. З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, ворог завдав ударів ракетами, ймовірно Х-59, по Одеській області. Силами протиповітряної оборони знищено 2 ракети над морем", - ідеться в повідомленні в Телеграм.

За інформацією Сил оборони Півдня, внаслідок ракетного удару російських окупантів є влучання по інфраструктурному об'єкту.

"На жаль, є влучання по відкритій території інфраструктурного об'єкта. Пошкоджено адміністративні та технічні приміщення. Люди не постраждали", - повідомляють Сили оборони Півдня.