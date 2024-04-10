Сили протиповітряної оборони збили над морем біля Одеси дві ворожі ракети ввечері у вівторок, повідомили Сили оборони півдня України.
"Увечері російські окупаційні війська знову здійснили ракетну атаку по Одеській області. З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, ворог завдав ударів ракетами, ймовірно Х-59, по Одеській області. Силами протиповітряної оборони знищено 2 ракети над морем", - ідеться в повідомленні в Телеграм.
За інформацією Сил оборони Півдня, внаслідок ракетного удару російських окупантів є влучання по інфраструктурному об'єкту.
"На жаль, є влучання по відкритій території інфраструктурного об'єкта. Пошкоджено адміністративні та технічні приміщення. Люди не постраждали", - повідомляють Сили оборони Півдня.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом