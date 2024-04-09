Російські агресори в ніч на вівторок атакували високовольтні підстанції (ПС) у Полтавській і Львівській областях, повідомило Міністерство енергетики в телеграм-каналі.

Як зазначається в щоденному зведенні, на території ПС у Полтавській області виникло займання, ліквідоване силами ДСНС, пошкоджено обладнання. Його займання також сталося на ПС Львівської області, де триває огляд та уточнення наслідків. В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Крім того, через бойові дії в Дніпропетровській області одночасно відключилися дві високовольтні повітряні лінії, при цьому було знеструмлено промисловий об'єкт, але споживачі заживлені.