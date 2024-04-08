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Безпілотні літальні апарати Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України за уточненими даними пошкодили 5 квітня сім російських літаків на аеродромі в російському Єйську, повідомляє в неділю "Українська правда" з посиланням на власні джерела в ГУР.

"Охорона аеродрому здійснювалася силами 726 навчального центру 51 дивізії ППО РФ. Для відбиття атаки було використано зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" і стрілецьку зброю. Утім, п'ятьом українським "пташкам" вдалося прорвати щільну оборону і подолати спроби придушення засобами РЕБ", - сказав співрозмовник видання.

Унаслідок атаки уражено з різними ступенями пошкодження сім російських літаків. З них чотири багатоцільові винищувачі Су-30СМ, два військово-транспортні літаки і літак-амфібія БЕ-200. Також, за даними видання, знищено дизельну підстанцію аеропорту.

Як повідомлялося, у п'ятницю вранці завдяки спільній операції Головного управління розвідки Міноборони та Збройних сил України, БПЛА вразили 3 військові аеродроми на території РФ. Зокрема, внаслідок атаки на військовому аеродром у Єйську повідомлялося про знищення 2 літаків Су-25 і 4 військовослужбовців армії РФ.
ForUm

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