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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) допускає зміну тарифу на електроенергію для населення.

Відповідну заяву 3 квітня зробив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, його слова наводить "Інтерфакс-Україна".

Тарасюк сказав журналістам, що не відкидає зміни в механізмі забезпечення населення електроенергією (ПСО), для якого до 1 травня 2024 року різницю в тарифах покривають компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго"."Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше", — сказав Тарасюк.

Він пояснив, що всі енергетичні компанії зіткнулися з важкою ситуацією. Вона, в першу чергу, пов'язана з повномасштабним вторгненням Росії.

Наразі механізм забезпечення населення електроенергією передбачає, що "Енергоатом" та "Укргідроенерго" виплачують постачальникам різницю між тарифом для населення та ринковою ціною електроенергії. Компенсація надається з коштівід діяльності "Енергоатому" та "Укргідроенерго" на ринку.

Нагадаємо, за останні два тижні березня 2024 року внаслідок російських ракетних атак було пошкоджено об'єкти генерації електроенергії та енергетичної інфраструктури України.
ForUm

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