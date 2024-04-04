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Литва надасть допомогу енергетичному сектору України, зокрема, поставить великогабаритні установки для теплових електростанцій (ТЕС), повідомляєпресслужба Міністерства енергетики з посиланням на онлайн-спілкування міністра енергетики України Германа Галущенка з литовським колегою Дайнюсом Крейвісом.

Галущенко поінформував главу Міненерго Литви про наслідки останніх російських атак на український енергосектор. "Порівняно з минулим роком ворог змінив тактику, і нинішні атаки мають для нас значно складніші наслідки. Дуже серйозних пошкоджень зазнала теплова генерація, ворог системно атакує підстанції, а також об'єкти гідрогенерації", - сказав він.

Зі свого боку Крейвіс наголосив, що Литва готова підтримати Україну й передати обладнання, яке допоможе виконати відновлювальні та ремонтні роботи. Міністри домовилися, що незабаром до Литви завітає група українських енергетиків із компаній державного та приватного секторів.

Під час візиту українські фахівці відвідають низку литовських енергетичних об’єктів для верифікації обладнання, яке згодом буде передано українському енергетичному сектору. Зокрем, йдеться про великогабаритне устаткування для теплових електростанцій, що є надзвичайно важливим для української енергетики, яка втратила через атаку ворога значний обсяг саме теплової генерації.

"Ми вже отримали від литовської сторони два потужні автотрансформатори та 72 вантажі з іншим потрібним енергетичним обладнанням загальною вагою понад 1300 тонн", - наголосив міністр.

Водночас Дайнюс Крейвіс зазначив, що Литва розглядає можливість передання ще одного потужного автотрансформатора.

Під час зустрічі Герман Галущенко наголосив, що для проходження наступної зими критично важливо збільшити генерувальні потужності. Особлива увага приділятиметься децентралізації та розподіленій генерації.
ForUm

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