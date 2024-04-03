Через негоду в Україні знеструмлено 337 населених пунктів, унаслідок обстрілу російських агресорів поранень дістало троє енергетиків ПАТ "Донбасенерго", повідомило Міністерство енергетики.

У його щоденному оновленні в телеграм-каналі в середу наголошується, що, зокрема, у Київській області знеструмлено 180 населених пунктів, у Чернігівській – 58, Житомирській – 48, Хмельницькій – 22, Дніпропетровській – 20, Черкаській – п'ять, Кіровоградській – чотири населені пункти.

"Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам", – наголосило Міненерго.

Водночас повідомляється, що у вівторок увечері внаслідок обстрілу російських загарбників поранено трьох працівників "Донбасенерго". Їх доправлено до лікарні.

Крім того, через обстріл на Донеччині знеструмлювалася повітряна лінія 110 кВ, на Дніпропетровщині повітряна лінія 150 кВ.

Водночас, наголошує Міненерго, дефіцит електроенергії в країні не передбачається, енергосистема працює стабільно й збалансовано. Графіки погодинних відключень, запроваджені після масованих обстрілів енергосистеми з 22 березня, продовжують діяти в Харкові, де минулої доби знеструмлювалися приблизно 230 тис. споживачів, а вранці в середу вони застосовуються для 115 тис. абонентів. В інших сферах обмежень споживачів не планується.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 5415 МВт-год, що вдвічі менше, ніж учора. Також після перерви в декілька днів планується експорт обсягом 1487 МВт-год.